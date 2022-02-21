Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolünü alamayan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Siverek-Çermik karayolunun 20'inci kilometresi, Eski Han Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken, aniden savrulmaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağa sola savrulduktan sonra durdu. Şans eseri kazada ölü veya yaralı olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin kaza anı ise, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.