Üye Girişi
Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında

21.02.2022 14:07

Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasındaŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolünü alamayan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolünü alamayan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Siverek-Çermik karayolunun 20'inci kilometresi, Eski Han Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken, aniden savrulmaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sağa sola savrulduktan sonra durdu. Şans eseri kazada ölü veya yaralı olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin kaza anı ise, bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında
Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında

YORUMLAR
500
Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında Son dakika... ADIYAMAN'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI Son dakika... ADIYAMAN'DA OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPARAK DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
13:56 Arda Turan, Fatih Terim'le güldüğü fotoğrafı paylaştı! Taraftar esti gürledi
13:48 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:51:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Şanlıurfa'da kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement