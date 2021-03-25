Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kopan elektrik tellerine değerek akıma kapılan 11 küçükbaş hayvan telef oldu.
Hayriye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Kayısı, koyunlarını eve getirdiği sırada kopan elektrik tellerinin bulunduğu boş araziden geçti.
Yerdeki tellerin üzerinden geçtikleri sırada hayvanlar akıma kapıldı. 11 küçükbaş hayvanı telef olan Kayısı, durumu polise ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, elektrik akımını keserek inceleme yaptı.
Kayısı, gazetecilere, hayvanlarını kurtarmak isterken kendisinin de akıma kapılma tehlikesi geçirdiğini belirterek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri gelip tutanak tuttu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da kopan elektrik tellerine temas eden 11 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika