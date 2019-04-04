Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kopan Kaya Parçaları Büfeye Zarar Verdi

Şanlıurfa'da Kopan Kaya Parçaları Büfeye Zarar Verdi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları bir büfeye zarar verdi.

Şanlıurfa'da Kopan Kaya Parçaları Büfeye Zarar Verdi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları bir büfeye zarar verdi.

Saha Mahallesi yakınlarında Fırat Nehri kıyısında bulunan yamaçta yağışlardan dolayı kaya parçaları koptu.

Düşen kaya parçaları, yolu trafiğe kapattı, nehrin kıyısındaki bir büfede hasara neden oldu.

Belediye ekipleri, yolda bulunan kaya parçalarını iş makinesi yardımıyla kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:10 Kaynak: AA

Fırat Nehri, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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