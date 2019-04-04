Şanlıurfa'da Kopan Kaya Parçaları Büfeye Zarar Verdi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları bir büfeye zarar verdi.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçaları bir büfeye zarar verdi.
Saha Mahallesi yakınlarında Fırat Nehri
kıyısında bulunan yamaçta yağışlardan dolayı kaya parçaları koptu.
Düşen kaya parçaları, yolu trafiğe kapattı, nehrin kıyısındaki bir büfede hasara neden oldu.
Belediye ekipleri, yolda bulunan kaya parçalarını iş makinesi yardımıyla kaldırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:10 Kaynak: AA
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