Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 6 çocuk yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde sokağın farklı noktalarda oyun oynayan 6 çocuğa, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Durumu ağır olan 3 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan 3 çocuk ise taburcu edildi.

Baba Mustafa Kaçan, kızının, sokak kapısının önünde olduğu sırada köpeğin saldırısına uğradığını ve bacağından hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Köpekler tarafından yaralanan 8 yaşındaki Havva Kaçan ise köpeğin kendisine saldırmasından dolayı çok korktuğunu anlatarak, "Üstüme geldi, beni yere attı, ben de çok korktum. Sonra aşağı tarafa doğru gitti, beni hastaneye götürdüler." dedi.

10 yaşındaki Kadir Dağ da köpeğin kendisine saldırarak parmağını ısırdığını söyledi.

O anda çok korktuğunu aktaran Dağ, "Elimde ekmek vardı, köpek geldi parmağımı ısırdı. Babam evde olmadığı için teyzemlere gittim onlar beni hastaneye götürüp, pansuman yaptırdılar." dedi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Necmi Açmak da olaydan büyük üzüntü duyduklarını aktararak, belediyeye köpek barınağı yapması için müracaat edeceklerini ifade etti.

Olay sonrası belediye ekiplerinin saldırgan 2 köpeği yakaladığı, diğer köpeğin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.