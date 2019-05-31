Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı
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Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı.

Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı.
Halı saha maçından dönen Sütveren Ortaokulu fen ve teknoloji öğretmeni Habib Acar, Siyahgül Mahallesi'nde 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Durumu gören bir vatandaşın yardımıyla kurtarılan Acar, Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Acar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:40 Kaynak: AA
Halfeti, Şanlıurfa, Güncel
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