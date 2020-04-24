Şanlıurfa'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan 6 çocuktan birisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hürriyet Mahallesi'nde 14 Nisan'da sokak köpeklerinin saldırması sonucu yaralanan 6 çocuk arasında yer alan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Sana'nın cenazesinin, Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.
Viranşehir ilçesinde 14 Nisan'da sokak köpeklerinin saldırısı sonu 6 çocuk yaralanmış, tedavileri tamamlanan 5 çocuk taburcu edilmişti.