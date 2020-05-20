Şanlıurfa'da köprüsü yıkılan mahalleli yardım bekliyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da sağanak yağmur nedeniyle köprüsü yıkılan mahalleli, yardım bekliyor.

Eyyübiye ilçesinin Köprülük Mahallesi Muhtarı Faruk Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 300 civarında kişinin mahallede ikamet ettiğini söyledi.

Yaklaşık 3 yıl önce sağanak yağmur nedeniyle mahalleye ulaşımın sağlandığı köprünün yıkıldığını vurgulayan Saraç, bu nedenle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Yetkililerden sorunun çözümü için destek beklediklerini anlatan Saraç, "Mahallemizin mağduriyetinin bir an önce yetkililer tarafından giderilmesini talep ediyoruz. Köylümüz çiftçilikle uğraştığı için arazilerine gidip gelirken bu köprüyü kullanıyordu. Şimdi arlaların içerisinde gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Bu anlamda çok mağduruz. Bir an önce köprünün yeniden tamir edilip, eski haline dönüştürülmesi gerekmektedir. " dedi.