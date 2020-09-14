'Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı' haberleri tiye alındı - Son Dakika

'Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı' haberleri tiye alındı
'Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı' haberleri tiye alındı Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde çıkan 'Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı' haberleri kentte tiye alındı.
'Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı' haberleri tiye alındı
ŞANLIURFA - Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde çıkan 'Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı' haberleri kentte tiye alındı.
Geçtiğimiz günlerde bazı haber sitelerinde çıkan 'Şanlıurfa ve Antalya'da köpük partileri yasaklandı' haberleri kentte vatandaşlar ve Haliliye Belediyesi tarafından tiye alındı. Sosyal medyadan çok sayıda vatandaş duruma "Şanlıurfa'da deniz vardı da biz mi köpük partisi yapmadık" gibi ilginç cevaplar vererek alaya alırken, Haliliye Belediyesi ise tiyatro sanatçısı Hasan Ocakoğlu ile bir cevap verdi. Korona virüs salgını döneminde ilçenin tüm cadde ve sokaklarını köpükle dezenfekte eden belediye, Şanlıurfa'da köpük partisi yasaklandı" haberi üzerine cadde ve sokaklarda tiyatro sanatçısı ile köpüklü dezenfekte çalışmasını sürdürerek, bizde köpük partileri böyle olur cevabını verdi. Belediyenin gülümseten köpüklü cevabı vatandaşlardan alkış aldı.
Son Dakika Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı Kızının gözü önünde eski eşi tarafından darp edilen kadın bayıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgileniyor Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Koronavirüs henüz bitmeden DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Son salgın olmayacak Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi