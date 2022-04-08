Şanlıurfa'da korkunç cinayet - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da korkunç cinayet

08.04.2022 00:57
Şanlıurfa'da korkunç cinayet

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu genç kadın, evinde elleri arkadan bağlı, boğazı kesilmiş halde bulundu.

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu genç kadın, evinde elleri arkadan bağlı, boğazı kesilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi 632. Sokakta yer alan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre eşi bir araba tamir servisinde çalışan Yasmin El Casim'e (18) ulaşamayan yakınları eve gelip kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca 13 yaşındaki kardeşi merdivendeki pencereden balkona atlayıp oradan da eve girdi. İçeri giren çocuk, iddiaya göre ablasının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce kapıyı açıp dışarıdaki yakınlarına söyledi.

Kadını gören yakınları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evin girişine şerit çekti. Yapılan ilk incelemede elleri arkadan bağlı olan kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Ceset olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Vali Abdullah Erin, Resulayn halkıyla buluştu Vali Abdullah Erin, Resulayn halkıyla buluştu Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da korkunç cinayet - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ucuz et satışları başladı!
00:46 Zelenski ile röportaj yapmıştı: Muhalif Rus gazeteci Muratov'a boyalı saldırı
00:36 Cengiz Ünder'in pasında yılın golü atıldı! İzleyenler ekranları başında şoke oldu
00:28 Cüneyt Özdemir anket yaptı, Mansur Yavaş açık ara birinci çıktı
00:08 Ballon d'Or sahibi futbolcu Igor Belanov, Ukrayna ordusuna katıldı!
00:02 Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
23:44 Merih Demiral son dakikada yaptığı hareketle takımının kaderini değiştirdi
23:37 TÜİK ve MEB'e alınmamıştı! Kılıçdaroğlu yarın da Et ve Süt Kurumu'na gidiyor
23:18 Rıdvan Dilmen TFF başkanlığı yerine Fenerbahçe'ye göz kırptı
22:34 Orkun Kökçü, Avrupa'yı kendine hayran bırakmaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 01:06:45. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da korkunç cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement