Şanlıurfa'da çöpte yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çöp konteynırında yeni doğmuş bir kız bebeği cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi eski cezaevi kavşağında yaşandı. Yol kenarındaki boş bir arsanın yanında bulunan çöp konteynırına bakan vatandaşlar, içerisinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark edince durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede göbek bağı üzerinde bulunan ve cinsiyeti kız olan bebeğin cansız olduğunu belirledi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Kolunda doğum bilgi bileziği olan bebeğin cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.