Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da korkutan yangın
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Şanlıurfa'da korkutan yangın

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir binanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da korkutan yangın, System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir binanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 6'ncı katında, iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışmanın ardından ev yangınını kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:56 Kaynak: İHA
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