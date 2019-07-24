Şanlıurfa'da korkutan yangın
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Şanlıurfa'da korkutan yangınŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir binanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:45 Kaynak: İHA
'da korkutan yangın
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye
ilçesinde, bir binanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler
Mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 6'ncı katında, iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışmanın ardından ev yangınını kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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