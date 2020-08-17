Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor

Şanlıurfa'da düğün salonları, mesire alanları, parklar, karantinaya alınan evler ile iş yerlerinde yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor, System.String[]

Şanlıurfa'da düğün salonları, mesire alanları, parklar, karantinaya alınan evler ile iş yerlerinde yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatları ile oluşturulan bin 349 personelden oluşan 292 denetim ekibi, denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, kent genelinde maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 275 kişiye 258 bin 750 TL, hafta sonu yapılan 125 düğünlerde yemek verilmemesi, maske takılması, fiziki mesafe kurallarının ihlal edilmemesi, salon girişlerinde ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımı gibi hususlar denetlendi. Bu denetimlerde ise ekipler, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 işletme ve 71 kişiye 63 bin 900 TL para cezası kesildi.

Karantinadaki evlerinde bulunmayanlara ceza yağdı

Ekipler, 2 bin 606 adreste izolasyon denetimi de gerçekleştirerek, karantina tedbiri uygulanan 11 bin 560 kişiyi kapsayan denetim anında evlerinde bulunmayan 18 kişi ikametlerine çağrılarak, haklarında 56 bin 700 TL cezai işlem uyguladı.

Son olarak denetimler kapsamında 5 bin 768 iş yerini denetleyen ekipler, 59 işyeri ve 167 kişiye toplam 155 bin 192 TL para cezası uyguladı.

Yapılan açıklamada, kent genelinde denetimlerin devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 13:38

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui anlaştığını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı Koronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'dan korkutan görüntüler! Yüzlerce insan önlem almadan eğledi Fenerbahçe, altyapı antrenörlüğüne Ekrem Ekşioğlu'nu getirdi Biden'ın skandal sözleri sonrası Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Birinci sınıf satranç oyuncusu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü Acun'un takımı Fortuna Sittard, Union Berlin'li Polter'i transfer etti Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti Terör örgütünde petrol paylaşımı kavgası! Mazlum Kobani ve Murat Karayılan birbirine girdi
Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi Kadıköy'ü saran lağım kokusu vatandaşı ve esnafı isyan ettirdi         
16:18
Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi         
16:06
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı         
15:33
Yardımsever şoför, bu kez de bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi Yardımsever şoför, bu kez de bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi         
15:27
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler         
11:30
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti         
10:54
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak         
10:45
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı         
09:29
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı         
09:14
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı         
09:02
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi Savunmanın devleri listesi Defense News Top 100'e 7 Türk şirketi girdi         
08:59
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi         
08:54
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir Koronavirüs 2012 yılında Çin'de bir madende ortaya çıkmış olabilir         
07:45
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu         
22:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2020 20:10:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei