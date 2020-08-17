Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da düğün salonları, mesire alanları, parklar, karantinaya alınan evler ile iş yerlerinde yapılan korona virüs denetimlerinde kurallara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatları ile oluşturulan bin 349 personelden oluşan 292 denetim ekibi, denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Ekipler, kent genelinde maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 275 kişiye 258 bin 750 TL, hafta sonu yapılan 125 düğünlerde yemek verilmemesi, maske takılması, fiziki mesafe kurallarının ihlal edilmemesi, salon girişlerinde ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımı gibi hususlar denetlendi. Bu denetimlerde ise ekipler, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 işletme ve 71 kişiye 63 bin 900 TL para cezası kesildi.

Karantinadaki evlerinde bulunmayanlara ceza yağdı

Ekipler, 2 bin 606 adreste izolasyon denetimi de gerçekleştirerek, karantina tedbiri uygulanan 11 bin 560 kişiyi kapsayan denetim anında evlerinde bulunmayan 18 kişi ikametlerine çağrılarak, haklarında 56 bin 700 TL cezai işlem uyguladı.

Son olarak denetimler kapsamında 5 bin 768 iş yerini denetleyen ekipler, 59 işyeri ve 167 kişiye toplam 155 bin 192 TL para cezası uyguladı.

Yapılan açıklamada, kent genelinde denetimlerin devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA