Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor
10.12.2020 18:23
Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde pandemi ile mücadelede kapsamında korona virüs denetimleri sürüyor.
Şanlıurfa'da korona virüs denetimleri sürüyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde pandemi ile mücadelede kapsamında korona virüs denetimleri sürüyor.
Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimleri sürüyor. Birecik'te polis, şehir içi toplu taşıma araçları ve otomobillerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için araç sürücülerini durdurarak hem uyardı hem de denetim yaptı. Maske ve hijyen kurallarına uymayan sürücüler hakkında idari para cezası uygulanırken, kurallara uyulması yönünde de uyarılar yapıldı. Yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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