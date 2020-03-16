Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri artırıldı

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı Şanlıurfa'da alınan tedbirler, Vali Abdullah Erin başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı ile değerlendirildi.

Şanlıurfa'da korona virüs önlemleri artırıldı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı Şanlıurfa'da alınan tedbirler, Vali Abdullah Erin başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı ile değerlendirildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesine karşı Şanlıurfa'da alınan tedbirler, Vali Abdullah Erin başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı ile değerlendirildi. Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs tedbirleri ele alındı.


Korona virüs salgını karşısında Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan ettiğini, sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkelerin bile olduğunu kaydeden Vali Erin, dünyanın birçok ülkesinde tedbirler uygulandığını dile getirerek, "Ülke olarak bizde de bir risk var ancak Türkiye'de pandemi düzeyinde ulusal bir salgın hali ilan edilmedi. Sağlık açısından olağanüstü hal olarak anlayabileceğimiz pandemi halinde değiliz. Ama en kötü senaryoyu dikkate alarak, il genelinde ve ilçelerimizde hazırlıklarımızı yapmamız, Sağlık Bakanlığının ulusal çapta pandemi ilan etmesi halinde yapacağımız işlerin hepsinin planlanmış, tatbike hazır halde olması gerekiyor. Korona virüs tehlikesine karşı ilk baştan itibaren oluşturulan bir bilim kurulu olduğunu, yerelde alınan ve bakanlıklardan gönderilen kararların uygulandığını anımsatan Vali Erin, karara bağlanmayıp, gelenek ve örften kaynaklanan bir takım toplu etkinliklerin, Bakanlık düzeyinde bir karar olmadığı için yasaklanamadığını ifade etti. İl bazlı kararlar yerine, Bakanlık tarafından bildirilen ulusal kararları uygulayacaklarını ifade eden Vali Erin, gittikçe artan tedbirlere rağmen büyük endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.


İl genelinde korona virüs tehlikesine karşı tüm sağlık kuruluşlarının konuyu yakından takip ettiğini ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Vali Erin, taziye ziyaretlerinin yasaklanmasının söz konusu olmadığını, Müftülükler aracılığıyla taziye ziyaretlerinin yapılmaması yönünde "tavsiye niteliğinde" bilinçlendirme yapıldığını söyledi. Taziye, düğün gibi toplu etkinliklerin yapılmaması kararının, şimdilik sadece tavsiye niteliğinde olduğunun altını çizen Vali Erin, camilerin ibadete kapatılması, Cuma namazına gidilmemesi gibi bir kararın da olmadığını ancak Diyanet İşleri Başkanlığının da risk grubunda olan yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların camiye gitmemesi gerektiğini tavsiye ettiğine dikkat çekti.


Şanlıurfa için en büyük riskin İran, Irak ve Suriye üzerinden gelebilecek virüslü vakalar olduğunu belirten Vali Erin, Barış Pınarı bölgesine Haseki ve Rakka gibi Suriye tarafından giriş çıkışların durdurulduğunu, Türkiye'deki sınır kapılarından giriş çıkışlarda da ateş ölçerlerle kontrollerin yapıldığını ifade etti. Barış Pınarı bölgesine görevli olarak giriş çıkış yapan askerler dahil, tüm personellerin Türkiye'ye geçişte mutlaka kontrol edilmesi talimatı veren Vali Erin, "Ben bile gidip gelsem, mutlaka kontrol edilecek" diye konuştu.


Vali Erin, umre ziyaretinden dönenlerin artık Şanlıurfa'ya kabul edilmediğini, daha önceden dönen kişilerin de sağlık kuruluşlarınca takip edildiğini ve 14 gün kuralına uymaları, ziyaretçi kabul etmemeleri tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.


Olası pandemi ilanına hazır olmak amacıyla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, AFAD ve diğer kuruluşların İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde her türlü hazırlığı yaptığının öğrenildiği toplantıda, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele faaliyetleri de masaya yatırıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:56 Kaynak: İHA
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