Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği - Son Dakika
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Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği

6 saat önce

Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.

Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği

Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.

Şanlıurfa'da yetkililerin korona virüs uyarıları sonrası vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Daha önce insan selinin olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi.

Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
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