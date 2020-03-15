Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği
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Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:38 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği
Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.
Şanlıurfa'da yetkililerin korona virüs uyarıları sonrası vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Daha önce insan selinin olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi.
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