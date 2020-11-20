Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı

20.11.2020 21:47

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı Görevliler iş yerlerini uyardı Korona virüs tedbirleri uygulanmaya başlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs nedeniyle yeni tedbirleri açıklamasının ardından Şanlıurfa'da iş yerlerindeki kısıtlama saat 20.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı

Görevliler iş yerlerini uyardı

Korona virüs tedbirleri uygulanmaya başlandı

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs nedeniyle yeni tedbirleri açıklamasının ardından Şanlıurfa'da iş yerlerindeki kısıtlama saat 20.00 itibariyle başladı. Denetimlere başlayan ekipler, iş yeri sahiplerini uyararak tedbirler konusunda bilgi verdi. Uyarılar sonrası bazı iş yerlerinin kapatılmaya başlandığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs nedeniyle yeni tedbirleri açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge yayımlandı. Genelgeye doğrultusunda bu gece saat 20.00 itibariyle bazı iş yerlerine yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanacağı açıklandı. Genelgede belirtilen saat itibariyle Şanlıurfa'da iş yerleri denetlendi. Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, kafe, lokanta, restoran, berber ve kuaförleri gezerek kısıtlamanın başladığını hatırlattı. İş yeri sahiplerine bilgi de veren ekipler, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Genelgede bu gece saat 20.00 itibariyle Şanlıurfa'da alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri sabah saat 10.00'a kadar kapatılacak ve gündüz ise saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verebilecek. Kafe, restoran, pastane, kafeterya gibi yeme ve içme yerleri ise saat 20.00 itibariyle sadece telefonla ya da online olarak sipariş alabilecek. Saat 10.00 ile 20.00 arasında ise gel al şeklinde hizmet verecek şekilde açık olabilecek.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı - Son Dakika


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