Şanlıurfa'da koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Şanlıurfa'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 64 kişiye cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

Pazar yerleri, alışveriş merkezleri, düğün salonları, konuk evleri, iş yerleri ve tüm yaşam alanlarını kapsayan denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kuralları denetlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Göç İdaresi, Müftülük, Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere, belediyeler ve kolluk kuvvetlerinin de katıldığı denetimlerde bin 939 personel görev aldı.

Ekipler, tüm işletmelerde HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde Haşimiye Meydanı ve Sarayönü Merkez PTT Şubesi önünde işlem için sıra bekleyen kalabalığın sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlendi.

İzolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 5, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 59 kişiye cezai işlem uygulanırken, iş yerlerinde gerekli tedbirleri almayan 2 iş yeri hakkında da yaptırım uygulandı.