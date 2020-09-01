Şanlıurfa'da koronavirüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da koronavirüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında denetimler sürüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik öncülüğünde kaymakamlıklar tarafından koordine edilen denetim ekipleri, iş yeri, sosyal alan, maske ve sosyal mesafe denetimlerine kesintisiz devam ediyor.

Başta emniyet teşkilatı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen 1630 personelin, 403 ekiple yaptığı denetimler kapsamında, iş yeri sahipleri ve çalışanlar koronavirüs tedbirlerine uyum konusunda uyarıldı.

Evde izolasyon denetimlerinin de kesintisiz devam ettiği faaliyetler kapsamında, evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşların ikametlerinden ayrılmamaları, sağlık sorunu olan aile bireylerini 112 Acil Çağrı Merkezi veya Alo 184 numaralarına bildirmeleri hatırlatıldı.

Mobil sağlık hizmetleri vasıtasıyla telefonla da belirli periyotlarla aranan izolasyona tabi vatandaşlardan ihtiyaçları olanlara mobil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Düğün salonları, konuk evleri ve kır bahçelerinde de alınması gereken tedbirleri denetleyen ekipler, düğünlerin belirlenen süreler dahilinde, yemeksiz ve sosyal mesafeye uygun şekilde yapılmasını denetledi.