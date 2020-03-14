Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte devam eden dezenfeksiyon çalışmalarıyla insanların yoğun olarak kullandığı fuar merkezi başta olmak üzere, Sakıp'ın Köşkü, Hamarat Eller, üretim tesisi, GAP SUKAY, Cumhuriyet Tesisleri, Beltur Ocakbaşı ve diğer tüm tesisler ile Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları dezenfekte edildi.

Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla yapılan uygulamalarda tüm detaylar gözden geçirildi.

Belediye ekipleri, çalışma takvimi çerçevesinde tüm belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ortak kullanım alanlarında yoğunlaştırılan çalışmalarda, alanların hassasiyetine göre belirli sıklıklarla uygulama yapılıyor.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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