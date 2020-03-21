Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Viranşehir Belediyesi ekipleri, önlemler kapsamında ilçenin caddelerini köpüklü suyla yıkamayı sürdürüyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Salih Ekinci, görevlilerden bilgi aldı.

Ekinci, tüm çabalarının halkın sağlığını korumaya yönelik olduğunu söyledi.

Çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Ekinci, "Belediye ve kaymakamlık olarak ilçede tüm gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Vatandaşlardan temennimiz kurallarda uymaları. İnanıyorum ki tedbirlere ve kurallara ne kadar uygularsak bu salgını çok kısa sürede atlatacağız." dedi.

Öte yandan Viranşehir Devlet Hastanesi personelleri hastaneye gelen vatandaşları salgına karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:38 Kaynak: AA

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