Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Karaköprü Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler yeni ilçedeki parklar, pazar yerleri, duraklar ve caddeleri köpüklü suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı yerlerde çalışma yürüten temizlik işleri ekipleri, tedbiri elden bırakmayarak oluşacak tehlikelerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Halfeti Belediyesi zabıta ekipleri de güvenlik güçleriyle birlikte ilçe girişinde salgın karşı denetim yaptı.

İlçeye giriş yapan araçlardaki vatandaşların ateşini ölçen ekipler, uyulması gereken kurallarla ilgili de bilgilendirme yaptı. Zabıta ekipleri, halk sağlığı için işletmelerde denetimlerini sürdürürken, temizlik personelleri de ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerini devam ettiriyor.