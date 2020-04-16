Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında semt pazarlarının girişine dezenfekte standı kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında el değmeden kullanılan ve içerisinde antiseptik bulunan dezenfektan standı, pazar girişlerine kuruldu.

Pazar giriş ve çıkışlarını kurduğu bariyer ile kontrol altına alan zabıta ekipleri, belediyenin ürettiği maskeleri dağıtıyor. Ekipler, ateşlerini ölçtüğü vatandaşlara bilgilendirme de yapıyor.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, çalışmalar için belediye çalışanlarına teşekkür etti.