Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile esnaf odaları ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Koronavirüs hakkında genel bir durum değerlendirmesi yapan Vali Erin, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla bakanlıklar tarafından duyurulan tedbirlerin, toplum sağlığı açısından önemli olduğunu, kentte yaşayan Suriyeliler dahil olmak üzere, virüs şüphesiyle yirmiden fazla kişinin tahlillerinin yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını belirtti.

"İş yerini açanlara yasal işlem yapılacak"

Esnaf odaları ve meslek kuruluşu temsilcileriyle, salgın riskine karşı alınan tedbirleri istişare eden Vali Erin, vatandaşların yoğun şekilde ziyaret ettiği taziye evleri, kahvehaneler, kapalı çocuk alanları gibi ticari işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması kararının hayati önemine değinerek, "Oda, dernek ve diğer meslek kuruluşlarının destek olmaların rica ediyoruz. Alınan tedbir kararlarına aykırı davranarak, faaliyeti durdurulan alanları açık bulunduranlar hakkında yasal işlem yapılacak." ifadelerine yer verdi.

Esnaf odaları ve meslek kuruluşu temsilcileri de, başta kuruluşlarına bağlı üyeleri olmak üzere tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, koronavirüse karşı alınan tedbirlere titizlikle riayet etmelerini istedi.