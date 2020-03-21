Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birtakım çalışmalar yürütülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediği ailelere 17 bin gıda kolisi, 4 bin 500 hijyen paketinin dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gıda ve hijyen kolileri için vatandaşların Belediyeye gelmesine gerek olmadığını, ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek paketlerin ulaştırıldığını belirtti.

Her zaman halkın yanında oldukların aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda dar gelirli ailelere hazırladığımız gıda kolilerini araçlarımız ve ekiplerimizin yardımıyla ulaştırmaya başladık. Ayrıca temizlik kolilerinin dağıtımını yapıyoruz. Bu yardımlarımız düzenli olarak devam edecek. Umudumuz bugünleri birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bu süreçte evde kalmalarıdır. Çünkü biz hijyen kurallarına uygun bir şekilde ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götüreceğiz."