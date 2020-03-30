Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkından zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyip, "Evde kal" çağrısı yaptı.

Halkın evde olduğu süre boyunca da kamu hizmetlerinden faydalandığını anlatan Yalçınkaya, "Vatandaşımız evdeyken, sokakta çöplerimiz alınıyor, suyumuz akıyor, özellikle sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak hastalarımıza bakmaya devam ediyor, polisimiz, jandarmamız 24 saat nöbet tutuyor." ifadelerini kullandı.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Belediye olarak elimizden çalışmaların fazlasını yapmaya çalışacağız. Her şeyin başı sabır sabırla bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hastaneye mümkün olduğu kadar gitmeyelim acil bu vakaların dışında hiç kimse hastanelere gitmesin hastanemizi ve doktorlarımızı serbest bırakalım ki onlar daha rahat bir çalışma ortamında olsunlar. Bu noktada bütün hemşehrilerime evde kal çağrısına uymalarını rica ediyorum. Hiç bir şey sağlığımızdan önemli değil. Kimseyle temas etmeden kimseye bu hastalığı bulaştırmadan bu kısa dönemi inşallah birlikte aşacağız hepinize sağlık sıhhat ve saadetler diliyorum."

Viranşehir

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) tulum ve maske üreten atölyeyi ziyaret etti.

Başkan Ekinci, gönüllülük esasına göre belediye ve devlet hastanesi için tulum ve maske yapan kadınları atölyede ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

Fedakarlık yaparak tulum ve maske üretimine katkı veren usta öğreticilere teşekkür eden Ekinci, "Koronavirüs tedbir ve önlemleri kapsamında belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Halk sağlığı her şeyden önemli. Halkın sağlığı için belediye ekipleri olarak adeta seferberlik ilan ettik. Dezenfekte ve temizlik çalışmalarımız ilçe genelinde her gün düzenli bir şekilde yapılıyor. Zorlu süreci ilçe halkıyla el ele verip atlatacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Viranşehir, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:40 Kaynak: AA

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