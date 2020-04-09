Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde hizmet veren Aile Sağlık Merkezlerine maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede hizmet veren Aile Sağlık Merkezlerine maske dağıttı.



Sağlık çalışanları hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.