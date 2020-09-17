Şanlıurfa'da koronavirüse karşı 'drone'lu denetim - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, 3 bin personelin katılımıyla polis ekiplerince drone kullanılarak koronavirüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri kapsamında, Şanlıurfa'da maske takmayanlar drone ile tespit edildi. Halkın toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda yapılan denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kuralların etkin şekilde uygulanması, yaygın ve sürekli şekilde denetimin sağlanması ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları denetlendi. Denetimlere, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de drone ile destek verdi.