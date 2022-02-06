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Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuğun dövüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuğun dövüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

06.02.2022 12:59
Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuğun dövüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'da, koruma altındaki bir çocuğun dövüldüğü ve tehdit edildiği iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da, koruma altındaki bir çocuğun dövüldüğü ve tehdit edildiği iddialarıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Çocuk Koruma Evi'nde çocukların dövüldüğü, tehdit edildiği" yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine açıklamanın yapıldığı belirtildi.

Bahse konu çocuğun kısa bir süreliğine misafir edildiği ve daha sonra ailesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet sunan Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimimizde kısa bir süre misafir çocuk olarak kalan ve ailesine teslim edildikten sonra da müdürlüğümüz tarafından izleme-takip ve danışmanlık tedbiri ile halen desteklenen bir çocuğumuzun, bazı kuruluş çalışanları hakkında dile getirdiği iddialar ile ilgili olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Valiliğimizce de gecikmeksizin idari soruşturma başlatılmış, ayrıca idari tedbir olarak da iddia edilen hususlarla ilgili oldukları değerlendirilen personelin görev yerleri değiştirilmiştir. Süreç müdürlüğümüzce çok yönlü olarak titizlikle takip edilmektedir. Müdürlüğümüz, kurum bakımındaki çocuklarımızın güvenli bir alanda huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşam koşulları içerisinde hayatlarını sorunsuz bir şekilde devam ettirmesi gayesiyle çalışmalarını devam ettirmektedir."

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuğun dövüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da koruma altındaki çocuğun dövüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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