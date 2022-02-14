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Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar üreme dönemi için doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar üreme dönemi için doğaya bırakıldı

14.02.2022 13:53
Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar üreme dönemi için doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 301 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan 301 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında bulunan 301 kelaynak, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya salındı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kelaynaklar, göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınacak.

"Popülasyonlarının daha da artacağına inanıyoruz"

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, istasyonda düzenlenen törende, kelaynakların baharın müjdecisi ve bereketin sembolü olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Koruma altındaki kelaynakların popülasyonunun her geçen yıl artmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını aktaran Esen, "Fas'tan Birecik'e kadar doğal yaşam alanlarının olduğunu bildiğimiz kelaynakların bu göç yollarında da takibini yapıyoruz. Doğaya bırakmış olduğumuz kelaynakların geriye dönüşlerinin takibini yapıyoruz. Çok güzel neticeler aldığımızı büyük bir memnuniyetle görüyoruz, popülasyonumuz 300'ün üzerine çıktı. Önümüzdeki yıllarda popülasyonlarının daha da artacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kelaynakları doğaya bıraktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geçen yıl rekor bir üretim elde etmiştik, 15 kuşu da göç yoluna yollamıştık. Bugünlerde onların gelmesini bekliyoruz. İnşallah hem kuşlarımız hem de Birecik ilçemiz için bereketli bir yıl olur." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise kelaynakların neslini korumak için büyük özen gösterdiklerini ifade etti.

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Şanlıurfa, Kelaynak, Fas, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar üreme dönemi için doğaya bırakıldı - Son Dakika


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