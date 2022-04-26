Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi

26.04.2022 12:08
Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi

ŞANLIURFA'da, kötü koku nedeniyle eylem yapan grup, yolu trafiğe kapatarak ateş yaktı.

ŞANLIURFA'da, kötü koku nedeniyle eylem yapan grup, yolu trafiğe kapatarak ateş yaktı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, eylem polisin uyarısı ile bitirildi.

Yenice Mahallesi'nden bir grup, belediyeye ait katı atık istasyonundan yayılan koku nedeniyle eylem yaptı. Yolu trafiğe kapatarak ateş yakan grup, bölgede binlerce kişinin yaşadığı ve kötü koku nedeniyle rahatsız olduklarını dile getirdi. Kapatılan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eylemciler polisin uyarısı ile dağılırken, yakılan ateş zırhlı araçtan sıkılan suyla söndürüldü.


Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi
Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi
Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi
Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi
Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi
Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi
YORUMLAR
500
Çalınan otomobili kazada hurdaya döndü, ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza yedi Çalınan otomobili kazada hurdaya döndü, ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza yedi Ölümlü kaza sonrası üst geçit talebiyle D-400'ü trafiğe kapattılar Ölümlü kaza sonrası üst geçit talebiyle D-400'ü trafiğe kapattılar Yediği ceza aklını başından aldı! Polise 'Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim' dedi! Yediği ceza aklını başından aldı! Polise 'Çıkar üniformayı teke tek kavga edelim' dedi!

Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saçları kanayana kadar kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 'kötü koku' eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement