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Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı

17.01.2022 21:17
Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı

Şanlıurfa'da iki gündür haber alınamayan adam, mahalleyi saran kötü kokular sonrası evinde televizyon kablosu ile boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Şanlıurfa'da iki gündür haber alınamayan adam, mahalleyi saran kötü kokular sonrası evinde televizyon kablosu ile boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ'ın (56) yakınları, evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Çetindağ'ı odada hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çetindağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis yaptığı ilk incelemede, Çetindağ'ın televizyon kablosu ile boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Çetindağ'ı kablo ile boğan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

"Bizim kimseyle bir sıkıntımız yok"

Öldürülen Mahmut Çetindağ'ın kardeşi esnaf Lamih Çetindağ, olayın cinayet olduğunu söyledi. Çetindağ, "Olay öğrendiğimiz kadarıyla cinayetmiş. Arkadaşlarıyla birlikte eve gelmişler. Evde çay içmişler. Daha sonra ne olmuşsa artık televizyon kablosu ile boğulmuş. Abim kendi halinde bir insandı. Herhangi bir şüphemiz de yok" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı
Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı
Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı
Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı
Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı

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Şanlıurfa, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı - Son Dakika


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