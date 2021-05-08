Şanlıurfa'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranını artırmak için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller arasında yer alan Şanlıurfa'da ekipler, daha fazla kişiye ulaşıp aşıyla ilgili ön yargısı bulunanların fikrini değiştirmeye çalışıyor.

Sağlık çalışanları ve kamu görevlilerinin fedakarca çalışmalarına rağmen kentteki aşılama oranı istenilen seviyelere ulaşmadı.

Kovid-19 aşısı için en ücra köylere kadar giden ekipleri, en çok kulaktan dolma yanlış bilgilere inanılması zorluyor.

İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, AA muhabirine, salgınla mücadeleyi sağlık camiasının tek başına yürütemeyeceğini, vatandaşların kendilerine güvenmeleri ve destek olmaları gerektiğini söyledi.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla aşılarını yaptırabileceğini vurgulayan Erkuş, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar 190 bin vatandaşımıza aşı yapıldı. Vatandaşlarımızı teşvik ederek, gerekli bilgilendirmeleri yaparak, kafalarındaki soruları gidererek ve özellikle kırsal mahallerdeki vatandaşları ziyaret ederek belli bir seviyeye geldik. Hastanelerde yatan hasta sayısına baktığımız zaman aşılı vatandaşlarımızın olmadığını görüyoruz, neredeyse yok denecek kadar az. Hastanede yatanların, daha çok aşısını yaptırmayanlar veya geciktirenler olduğunu görüyoruz. Özellikle yaşlı grubundaki vatandaşlarımızın aşıyla birlikte ölüm ve hastaneye yatış oranlarının düştüğünü görüyoruz. Ramazanda gece saat 24.00'e kadar aşılama çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımız randevu alarak iftardan sonra hastanelere gelip aşılarını yaptırabilir."

"Vatandaşlarımızı arayarak veya ziyaret ederek bilgilendiriyoruz"

Hastalığın ortadan kalkması için sırası gelenlerin gecikmeden aşısını yaptırmasını isteyen Erkuş, Şanlıurfa'da aşıyla ilgili ölüm veya ciddi yan etki olayı yaşanmadığını anlattı.

Vatandaşların kulaktan dolma bilgilere inanmamalarını isteyen Erkuş, şunları kaydetti:

"Özellikle teknolojiyi kullanamayan veya uzak kalan vatandaşlarımızı telefonla arayarak ve ziyaret ederek aşıyla ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde yaşlı nüfusun aşılanma oranını yüzde 20'den 55'lerin üzerine çıkarmayı başardık. Bu bizim için sevindirici bir durum. Vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz, bize sorduklarında da bilgilendirme yapıyoruz. Aşı yapılanlarda herhangi bir yan etkinin olmadığının görülmesi, vatandaşların aşıya rağbet etmesini sağlıyor. Randevu alan ve aşı sırası gelen vatandaşlarımızı gerek Bakanlığımız internet sayfasından gerekse bizler sosyal medya aracılığıyla da bilgilendirmeye çalışıyoruz."