ŞANLIURFA - Kovid-19 aşısı bilgilendirme toplantıları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama oranını artırmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı ve Siverek Kaymakam Vekili Mustafa Akın, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlkokulu Konferans Salonu'nda merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlardan mahalle sakinlerinin aşıya teşvik edilmesi konusunda destek isteyen Akın, kentin aşılamadaki son verilerini paylaştı.

Son günlerde koronavirüs vakalarındaki artış olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda mesaimizin büyük çoğunluğunu harcadığımız ve en önemli başlık ise aşılama konusu olarak öne çıkıyor. Maalesef ilçemizde aşılanan insan sayısı çok düşük ki bu rakam aşı olması gerekenin üçte birine denk geliyor. Mümkün olan en kısa sürede yani 15 gün içerisinde bir o kadar kişiyi daha aşılayabilirsek bu süreci daha sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz diye umut ediyoruz. Temennimiz o dur ki aşılama oranımızı arttırabilirsek bu hastalıktan bir nebze de olsa kurtulmuş olacağız. Elbette sizlerin de görüş ve önerileriniz bizim için önemlidir. Bu konuda sorularınız varsa doktorumuz bunları cevaplandıracak."

Muhtarlardan aşılama sürecine destek vermelerini isteyen Siverek İlçe Sağlık Müdür Vekili Deniz Bayer de aşıyla ilgili aklında soru işareti olan herkesin doktor veya aile hekimlerine gidip rahatlıkla danışabileceğini belirtti.

Karantina ve sokağa çıkma yasaklarının geri gelmesini istemediklerini ifade eden Bayer, "Aşılama konusunda maalesef Şanlıurfa en son sırada ve bu sıralama bize yakışmıyor. Bu noktada en önemli görev muhtarlarımıza düşüyor. Sizin mahalle sakinlerine giderek aşı olmalarını tavsiye etmeniz gerekiyor." dedi.

Konuşmaların ardından söz alan muhtarlar, aşılama oranın arttırılmasına yönelik önerilerde bulunurken bazı muhtarlar kırsaldaki aşılama çalışmalarının devam etmesini istedi.