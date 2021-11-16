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Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için "sarı kategori" seferberliği - Son Dakika

Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için "sarı kategori" seferberliği

16.11.2021 11:13
Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için "sarı kategori" seferberliği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama haritasında "kırmızı" kategoriden "turuncu"ya geçen Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, bu moral ile aşılamada sarı kategoriye ulaşmak için seferberlik ruhuyla çalışıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama haritasında "kırmızı" kategoriden "turuncu"ya geçen Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, bu moral ile aşılamada sarı kategoriye ulaşmak için seferberlik ruhuyla çalışıyor.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 9 ilden biri olan, yüzde 55,2 ile turuncu kategoride son sırada yer alan Şanlıurfa'da, aşılama oranının artırılması için Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Aşılama oranının yükseltilmesi amacıyla 44 mobil ekip ve 9 sabit nokta aracılığıyla vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Sağlık çalışanları kırsal mahalleleri, okulları ve evleri ziyaret ederek, aşı hakkı tanımlanan her bir bireye ulaşmaya çalışıyor.

"Bu moral ve motivasyonla sarıya doğru yürüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, Türkiye'de aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana Şanlıurfa'da da seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Aşı oranlarının yükseltilmesi için temmuz ayından bu yana ekiplerin sahada yoğun bir çaba içerisinde olduğunu aktaran Gülüm, yaz aylarında oldukça düşük seviyede olan aşılamanın geçen hafta yüzde 55 bandını geçerek turuncu kategoriye ulaştığını belirtti.

Gülüm, aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktararak, "Mevcut kategoriye geçmek hakikaten kolay olmadı. Aşılama için 1500 civarında köye gidildi. Aşılar tamamlanana kadar da gidilmeye devam edilecek. Büyük bir mücadeleden sonra turuncu kategoriye geçmek, sağlık çalışanları için de moral ve motivasyon açısından oldukça olumlu olduğunu görüyoruz. Bu moral ve motivasyonla sarıya doğru yürüyoruz." diye konuştu.

"Sahada var olan ekip sayımızı eksiltmedik, yer yer takviyeler yapıyoruz. Hafta sonu nöbetçi ekipler yine sahadalar." diyen Gülüm, ekiplerin ilçelerde, kırsal mahallelerde kapı kapı dolaşarak, aşıları eksik olan vatandaşlara ya da hiç aşı olmayan kişilere ulaşmaya çalıştığını aktardı.

Aşılama oranını arttırmak için 6 defa gidilen köyler var

Prof. Dr. Gülüm, Şanlıurfa'nın kırsalda yaşayan nüfus oranının fazla olduğunu ve bu kişilere ulaşmak için oluşturdukları ekiplerin etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Bu anlamda herkese ulaşmak için her köye defalarca gidildiği durumların da olduğuna işaret eden Gülüm, şunları kaydetti:

"Ben de dahil bütün hizmet başkanlarımız ilçelerimizi geziyoruz, her birimiz aşı oranı düşük olan kırsal mahallelerimize gidiyoruz. Bir gün öncesinden muhtarlarımız köy halkını bilgilendiriyor, hem seyyar UMKE aracımızdan hem de cami hoparlöründen anons ediliyor. Arapça, Kürtçe ve Türkçe anonslar yapılıyor. Bunların etkili olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz ilçelerde ve köylerde aşı sayılarında artış oluyor. Bazı köylerde tahminimizin üstünde bir artışla karşılaştığımız oluyor. Geçen hafta Küçük Minare köyüne 6'ncı defa gittik. Aşılama oranlarını tamamlayana kadar, bu salgından kurtulana kadar ziyaretlerimiz devam edecek."

Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için sarı kategori seferberliği
Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için sarı kategori seferberliği
Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için sarı kategori seferberliği
Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için sarı kategori seferberliği
Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için sarı kategori seferberliği

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Mehmet Gülüm, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için 'sarı kategori' seferberliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı için "sarı kategori" seferberliği - Son Dakika
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