Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ramazan ayı ile birlikte Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta ekipleri, gıda satışı yapan iş yerlerine yoğun denetim gerçekleştiriyor.

Pide fırını, unlu mamul, kasap, pastane ve marketlerde denetimlerini yürüten ekipler, son kullanma tarihi, etiket ve iş yeri ruhsatı kontrolü ile Kovid-19 tedbirlerinden temizlik, maske ve mesafe kontrollerini yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri hakkında yasal işlem başlatırken, denetimlerini gün içerisinde devam ettiriyor.