Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 840 personelden oluşan 182 ekibin katılımıyla alışveriş merkezi, cami, halı saha ve spor merkezlerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, salgına ilişkin eksikliği tespit edilen 36 iş yerine uyarıda bulunuldu.

Ayrıca denetimler sırasında vatandaş ve işletmecilerden sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulması istendi.