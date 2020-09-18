Son Dakika | Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri sonuç vermeye başladı - Son Dakika

Son Dakika | Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri sonuç vermeye başladı

Son dakika sağlık haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla zaman zaman gündeme gelen Şanlıurfa'da, gerçekleştirilen sıkı denetimler sonuç vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla zaman zaman gündeme gelen Şanlıurfa'da, gerçekleştirilen sıkı denetimler sonuç vermeye başladı.

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve Şanlıurfa Valiliğinin öncülüğünde ciddi çalışmaların hayata geçirildiği kentte, vakaların artmaya başlamasıyla denetimler ve tedbirler maksimum seviyeye çıkarıldı.

Kent genelinde başlatılan Kovid-19 denetimlerini taviz vermeden sürdüren ekipler, 24 Mart'tan bu yana 38 bin 892 kişiye toplam 44 milyon 700 bin lira ceza keserken 2 bin 100 işletmeye de cezai işlem uyguladı.

Salgının artış hızının yavaşlatılması amacıyla Valilik öncülüğünde koronavirüsle mücadelede sürekli yeni kararlar alındı. Kent genelinde denetimler sıklaştırıldı, tedbirler artırıldı ve filyasyon ekibi çoğaltıldı.

Bu kapsamda, 17 Ağustos'tan itibaren de kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerden mevlit, düğün gibi etkinliklere varıncaya kadar birçok alanda Hayat Eve Sığar (HES) kodu istenilmesine karar verildi. 21 Ağustos'ta gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulunda da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve izolasyon tedbirlerini ihlal eden kişilerin öğrenci yurtlarında zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması kararı alındı.

Düğün merasimlerinde tedbirlerin uygulanması için güvenlik güçleri denetimlerini sıkı şekilde sürdürürken, asker uğurlama ve taziye ziyareti gibi toplu bulaş riskinin bulunduğu törenlere izin verilmiyor.

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs sürecinde alınan kararların vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması amacıyla akıllı telefon ve tabletler için oluşturduğu uygulamayı da kullanıma sundu.

Kovid-19 hastalarına anlık takip

Şanlıurfa'da oluşturulan 1200 kişilik filyasyon ekibinin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kovid-19 Çağrı Merkezinde de 100 kişilik personel görev yapıyor. Testi pozitif çıkan ve evde izole olan hastaları telefonla arayan görevliler, ihtiyaçlarını, sağlık sıkıntılarını ve ne kadar ilaçlarının kaldığıyla yakından ilgileniyor. Olası bir ihtiyaç durumunda ise oluşturulan mobil sağlık ekibi bu kişileri evlerinde ziyaret ederek destek hizmeti veriyor.

Şanlıurfa'da alınan önlemler, yapılan denetimler sonuç vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 16 Eylül'de Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'daki vaka sayılarının yarı yarıya düştüğünü açıklamıştı.

"Hastane yükünde ciddi azalma var"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine, pandemi noktasında gerekli tedbirleri yerinde ve zamanında almaya çalıştıklarını söyledi.

Dünya ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin salgınla mücadele noktasında başarılı bir performans gösterdiğini aktaran Erin, Şanlıurfa'daki tedbirler noktasında Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile istişare halinde bulunduklarını, alınması gereken tedbirleri anında hayata geçirdiklerini söyledi.

Kent genelindeki pozitif vakaların sayısında düşüş yaşandığını dile getiren Erin, şöyle konuştu:

"İyi denetim, iyi kontrol ve etkili bir iletişim ile bu salgının üstesinden gelinebileceğini bir kez daha görmüş olduk. Hastane yükünde ciddi azalma var ancak bu mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Esas bu noktada daha dikkatli ve titiz davranmak, bütün vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin daha büyük bir sorumlulukla hareket ederek daha kontrol edilebilir bir noktaya gelmiş olan bu salgının tekrar tetiklenmesine sebebiyet verecek her türlü faaliyetlerden ve etkinliklerden uzak durması gerekiyor."

Vali Erin, pandemi sürecinde büyük bir özveriyle görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik güçlerine ve diğer kamu personeline teşekkür ederek bütün vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uyması gerektiğini belirtti.

Kovid-19 tedbirleri noktasında taviz vermeden denetimlerin sürdürüleceğini vurgulayan Erin, "Biraz daha gayret, hassasiyet ve bu sarf edilen emeklere, gösterilen çabalara destek olmak da bizim vatandaşlık görevimiz. Kurallara riayet eden ve bu hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Diğerlerini de bu konuda daha sağduyulu davranmaya davet ediyoruz, davranmazlarsa her türlü yaptırımı devreye sokacağımızı ifade etmek istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın canı bizim için kıymetli, hiç birinin bu sebepten dolayı canını kaybetmesini istemiyoruz bunun için de gerekli ne tedbir varsa bakanlığımızın kontrolünde alıp uygulayacağımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Son Dakika | Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri sonuç vermeye başladı

Şanlıurfa, Asker, Düğün, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri sonuç vermeye başladı - Son Dakika

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