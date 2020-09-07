Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 106 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 2 bin 690 kişinin gerçekleştirdiği denetimlerde tedbirlere uymayan 106 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Kentte 2 bin 690 kişiden oluşan ekip, hafta sonu bin 877 iş yerini denetledi.

Ekipler, kendilerine tahsis edilen 1040 araç ile başta mesire alanları olmak üzere, parklar ve çay bahçeleri gibi alanlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara para cezası kesen ekipler, karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettiklerini belirlediği kişilere de ceza yazdı.

Ekipler bu kapsamda tedbir kurallarına uymayan 106 kişiye çeşitli miktarlarda para cezası uyguladı.