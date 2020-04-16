Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 6 milyon 336 bin lira ceza - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 7 bin 64 kişiye 6 milyon 336 bin 715 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde Kovid-19 tedbirleri konusunda çok sayıda önlem alındı.

Önlemler kapsamında, emniyet ve jandarma ekiplerince tedbir kararlarının duyurulmasından 15 Nisan'a kadar gerçekleştirilen denetimlerde, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan, toplu etkinliklere katılan, faaliyeti durdurulan iş yerlerini açan, maske kullanmayan ve izinsiz seyahat edenler olmak üzere 7 bin 64 kişiye 6 milyon 336 bin 715 lira ceza uygulandı.

Hijyen ve fiyat yönünden denetlenen 12 bin 966 iş yerinden 45'ine 183 bin 558 lira idari ceza kesildi.