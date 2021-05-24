Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye para cezası - Son Dakika

Ekipler 2 bin 604 işletmede de denetim yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 2 bin 923 kişiden oluşan 474 ekip, denetimler gerçekleştirdi.

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