Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye para cezası verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek amacıyla hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında, il genelinde 905 ekipten oluşan 2 bin 917 personel tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Polis, jandarma, zabıta ve kamu kuruluşları personelinden oluşan ekipler, 8 bin 593 iş yeri ve alan denetlemesi yaparak, 4 iş yeri hakkında kural ihlali nedeniyle idari işlem uyguladı.

Ekipler, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 480 kişiye idari para cezası kesti.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 488 vatandaşa, mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.