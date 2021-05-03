Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 879 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Denetlenen 4 bin 107 iş yerinde bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ekipler, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 47, karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişiye idari yaptırım gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 3 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 830 kişiye ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan tam kapanma sürecinden bu yana yaklaşık bin 500 personelin denetimlerde görev aldığı belirtildi.

Şanlıurfa 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 879 kişiye idari ceza uygulandı.

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