ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI

11.05.2022 17:46

ŞANLIURFA'da düzenlenen Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışmasına katılan 12 folklor ekibi, sergiledikleri performanslarıyla juri tarafından tümü birinci seçildi.

ŞANLIURFA'da düzenlenen Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışmasına katılan 12 folklor ekibi, sergiledikleri performanslarıyla juri tarafından tümü birinci seçildi.

Şanlıurfa Valilik öncülüğünde, Şanlıurfa Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile Haliliye Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte kaybolmaya yüz tutmuş halk oyunları değerlerinin tespit edilip arşivlenmesi amacıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışmasına 11 ilçeden 12 halk oyunu takım katıldı. İlk olarak valilik bahçesinde biraraya gelen yöresel kıyafetli folklor takımları, burada kısa bir gösteri yaptıktan sonra davul-zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle yarışmanın yapıldığı Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonuna kadar yürüdüler.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yöresel şalvar, poşu, fistan ve bindallı kıyafetleriyle ve oyunlarıyla 5 kişilik jüri üyesinin önüne performanslarını sergilediği yarışma, renkli görüntülere sahne oldu. Davul-zurna eşliğinde salonda bulunan davetlileri de çoşturan takımları değerlendiren jüri üyeleri, 12 takımı yarışma sonunda birinci ilan etti. Yarışmada hünerlerini sergileyen davulcular ise izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.Salonda kıyasıyla mücadele veren Hilvan, Viranşehir, Siverek, Suruç, Bozova ve Akçakale gibi çeşitli ilçelerden yarışmaya katılan yarışmacılar, halk oyunları değerlerinin yaşatılması için yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.Yaklaşık 3 saat süren yarışma çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI
ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI
ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI
ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI
ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI
ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI
ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI
ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI
ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI

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Şanlıurfa'da köyler arası halk oyunları yarışması renkli görüntülere sahne oldu Şanlıurfa'da köyler arası halk oyunları yarışması renkli görüntülere sahne oldu ŞANLIURFA - 'Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması' düzenlendi ŞANLIURFA - 'Köyler Arası Mahalli Halk Oyunları Yarışması' düzenlendi

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA, FOLKLOR YARIŞMASI - Son Dakika


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