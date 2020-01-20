Şanlıurfa'da köylüler İdlib için 1 tır yardım topladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da köylüler, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için kendi aralarında 1 tır yardım malzemesi toplayıp gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Yeniköy, Altıntepe, Perşembe ve Yeşiltepe Mahallesi sakinleri, İdlib için kendi aralarında yardım kampanyası düzenledi.

Köylüler evlerindeki yatak, yorgan, battaniye, halı ve gıda malzemeleriyle birlikte bir miktar nakdi yardımı, düzenlenen kampanyaya bağışladı.

Toplanan yardım malzemeleri, Yeniköy Mahallesi meydanında köylüler tarafından tıra yüklenerek İHH aracılığıyla İdlib'deki mağdurlara gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, köylülerin örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi.

İdlib halkının soğuk kış günlerinde daha fazla yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu anlatan Atilla, şöyle konuştu:

"Hayırsever 4 köyümüzün sakinleri, imam kardeşlerimizin öncülüğünde bir araya gelerek İdlib'te soğuktan ve bombalardan kaçıp sınırımızdaki yakın yerlere konuşlanan ve yaşam mücadelesi veren Müslümanlar için çul, halı, battaniye, gıda gibi her türlü insani yardım malzemesini topladılar. Bu, bölgemiz ve Türkiye'miz için örnek bir çalışmadır. Bütün çevre köylerinin de bu köylerimiz gibi böyle bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Bu kardeşlerimiz, 10 günde, bir tır insani yardım malzemesini hazırlayıp bizlere teslim ettiler. İnşallah bu kardeşlerimiz adına bu malzemeleri, muhtaç durumdaki kardeşlerimize ulaştıracağız."

Yeniköy Mahallesi İmam Hatibi Mustafa Çiftçi ise yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.

İdlib için düzenledikleri kampanyaya herkesin destek verdiğini aktaran Çiftçi, Suriye'deki Müslüman kardeşlerinin yurtlarına barış, esenlik ve huzur gelmesini temenni ettiklerini dile getirdi.