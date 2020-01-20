Şanlıurfa'da köylüler İdlib için 1 tır yardım topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da köylüler İdlib için 1 tır yardım topladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da köylüler İdlib için 1 tır yardım topladı

6 saat önce

Şanlıurfa'da köylüler, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için kendi aralarında 1 tır yardım malzemesi toplayıp gönderdi.

Şanlıurfa'da köylüler İdlib için 1 tır yardım topladı, System.String[]

Şanlıurfa'da köylüler, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurları için kendi aralarında 1 tır yardım malzemesi toplayıp gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Yeniköy, Altıntepe, Perşembe ve Yeşiltepe Mahallesi sakinleri, İdlib için kendi aralarında yardım kampanyası düzenledi.

Köylüler evlerindeki yatak, yorgan, battaniye, halı ve gıda malzemeleriyle birlikte bir miktar nakdi yardımı, düzenlenen kampanyaya bağışladı.

Toplanan yardım malzemeleri, Yeniköy Mahallesi meydanında köylüler tarafından tıra yüklenerek İHH aracılığıyla İdlib'deki mağdurlara gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, köylülerin örnek bir çalışmaya imza attığını söyledi.

İdlib halkının soğuk kış günlerinde daha fazla yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu anlatan Atilla, şöyle konuştu:

"Hayırsever 4 köyümüzün sakinleri, imam kardeşlerimizin öncülüğünde bir araya gelerek İdlib'te soğuktan ve bombalardan kaçıp sınırımızdaki yakın yerlere konuşlanan ve yaşam mücadelesi veren Müslümanlar için çul, halı, battaniye, gıda gibi her türlü insani yardım malzemesini topladılar. Bu, bölgemiz ve Türkiye'miz için örnek bir çalışmadır. Bütün çevre köylerinin de bu köylerimiz gibi böyle bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Bu kardeşlerimiz, 10 günde, bir tır insani yardım malzemesini hazırlayıp bizlere teslim ettiler. İnşallah bu kardeşlerimiz adına bu malzemeleri, muhtaç durumdaki kardeşlerimize ulaştıracağız."

Yeniköy Mahallesi İmam Hatibi Mustafa Çiftçi ise yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.

İdlib için düzenledikleri kampanyaya herkesin destek verdiğini aktaran Çiftçi, Suriye'deki Müslüman kardeşlerinin yurtlarına barış, esenlik ve huzur gelmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye'deki M4 karayolu, ABD ve Rusya anlaşmazlığı nedeniyle geçici olarak kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:47:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da köylüler İdlib için 1 tır yardım topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]