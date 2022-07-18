Bu arada kaza anı, kara yolundaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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