Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Koyun ve Kuzular Buluştu

Şanlıurfa'da Koyun ve Kuzular Buluştu

1 saat önce

ŞANLIURFA GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı araştırma merkezinde bulunan 150 koyunun kuzularıyla buluşması anı renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'da Koyun ve Kuzular Buluştu, System.String[]
ŞANLIURFA GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne bağlı araştırma merkezinde bulunan 150 koyunun kuzularıyla buluşması anı renkli görüntülere sahne oldu.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bölgede yaygın yetiştirilen ivesi cinsi 150 koyun, merada kuzularıyla buluştu. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başladı. Ardından merada kuzular, annelerini buldu. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa gerçekleşen koyun ve kuzu sürülerinin buluşma anı renkli görüntüler ortaya çıkardı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çinli Şarkıcı Şanlıurfa'da Sıra Gecesinde Halay Çekti Eğlenmek İsteyen 19 Yaşındaki Genç, Traktörün Altında Kalarak Can Verdi

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Koyun ve Kuzular Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]