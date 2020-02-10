Şanlıurfa'da kuaför adaylarından kırsaldaki öğrencilere ücretsiz saç bakımı - ŞANLIURFA - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuaför adayları, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı.

Siverek Belediyesince açılan kuaförlük kursuna devam eden 15 kursiyer, hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alıyor.

Kursiyerler, hayata geçirilen "Çocuklar gülsün" projesi ile uygulamalı eğitim olarak, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere ücretsiz saç kesimi ve saç bakımı yapıyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Demirci ilk ve ortaokuluna giden kursiyerler ve usta öğreticiler, okulda eğitim gören yaklaşık 100 kız ve erkek öğrencinin saç kesiminin yanı sıra bakımlarını yaptı.

Daha önce hiç kuaföre gitmemiş ve ilk defa saç bakımı yaptıran öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Yürekleri ısıtan görüntülerin yaşandığı anların ardından öğrenciler, hem kursiyerlere hem de Siverek Belediyesine teşekkür etti.

Okulun Müdürü Süleyman Gözüm, öğrencilerin çoğunun saç bakımlarının ilk kez kuaförler tarafından yapıldığını söyledi.

Okullarında böyle anlamlı bir etkinliğin gerçekleştirilmesini sevinçle karşıladıklarını anlatan Gözüm, "Belediyeden çocuklara saç bakımı teklifi gelince sevindik ve kabul ettik. Öğrencilerimizin yüreklerine dokundular, çocuklarımız bakım sonrası mutlu ve memnun oldular. Onların mutlu olması da bizleri sevindirdi, bu duyarlılıktan ötürü belediyemize teşekkür ediyorum." dedi.

Daha önce hiç kuaföre gitmediğini belirten 6. sınıf öğrencisi Merve Zengin de saçlarına ilk defa bakım yapıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Okula ilk defa kuaförlerin geldiğini söyleyen 7. sınıf öğrencisi Medine İçke, "Ben de ilk defa kuaförlere saçımı yaptırdım ve çok heyecanlandım. Kendimi onlara bıraktım, çok güzel bir kesim oldu, çok beğendim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.