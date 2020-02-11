Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Harran ilçesi Uluağaç Mahallesinde bulunan Serin Sokağı'nda yaşandı. Hayvancılık yapan İbrahim Acar, ahırındaki 75 küçükbaş hayvanının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Meydankapı Jandarma Karakolu ekipleri, hayvanları çaldığı öne sürülen kişileri tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliler Ali V. ve Muhammed Y'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Küçükbaş hayvanlar ise jandarma ekipleri tarafından sahibi İbrahim Acar'a teslim edildi. - ŞANLIURFA

İbrahim Acar, Şanlıurfa, Jandarma, Harran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti
Çocuklarını silahla tehdit edip "sizi öldüreceğim" diyen anneye velayet verildi Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Park cezası alan kadın sürücü, polise "Seninle pis uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 22:54:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da küçükbaş hayvan hırsızlığı: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]