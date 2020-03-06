Şanlıurfa'da kuduz paniği - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kadını ısıran köpeğin kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine hastalığın yayılmaması için mahallede çalışma başlatıldı.



Bozova ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi'nde çocuğuyla yakınlarının evine giden Gülizar Şahin (40), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan Şahin, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbar üzerine mahalleye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana'ya gönderdi. Tetkikler sonucu köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.



Saldırıya uğrayan Gülizar Şahin, "Akşamüstü çocuğumla birlikte amcama balık almaya giderken sokakta köpek saldırdı. Kolumdan ve ayağımdan beni ısırdı. Elbiselerimi parçaladı. Çocuğumu da korumak için yanında bulunan balıklar köpeğe vurmaya başladım. Köpek yere düştü, eşim ve çocuklarım gürültüyü duyunca yardıma geldiler. Kendimi zor eve attım. Çocuğum ve ben çok korktuk. Eşim köpeğin yanın gittiğinde ölmüştü. Beni de hemen alıp hastaneye yetiştirdi. Orada kuduz aşıları, pansuman yaptılar. Köpeği alıp götürdüler sonrada kuduz çıktı. Şuanda aşılarımı yaptırıyorum. Mahallede başıboş köpek çok çocuklarımız dışarıya çıkmaya okulla gitmekten korkuyorlar. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi



Mahalle Muhtarı Nihat Şahin de birkaç gün önce eşi Gülizar'ın amcasına giderken köpeğin saldırısına uğradığını belirtti. Eşinin ölümden döndüğünü belirten Şahin, "Sokaktaki başıboş köpek eşime saldırdı. Eşimin kolu ve ayağı yaralandı. Hemen hastaneye ulaştırdık. Tedavisine başladılar. Ben de zaman kaybetmeden görevlilere haber verdim. Veterinerler de gelip ölmüş köpekten numuneler alıp adli tıpa gönderdi. Birkaç gün sonra haber geldi ki köpek kuduzmuş. Ben de camide mahalleyi toplayarak bilgilendirdim. Gerekli afişleri alıp mahallenin bazı bölgelerine astım. Veterinerler mahallede çalışma başlattı. Fakat belediyelerden gelip mahalledeki başıboş köpekleri almasını istiyoruz. Günlerden beri aramamıza rağmen bize yardım eden olmadı. Kuduzun da diğer hayvanlara bulaştığını da bilmiyoruz. Çocuklarımız okula gidemiyor. Köpekler saldırır diye herkeste bir tedirginlik var. Yetkililerden bir an önce bize yardım etmelerini istiyoruz" ifadelerini kulandı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, köpekten alınan numunenin pozitif sonuç vermesi üzerine mahallede sahipli köpeklerin aşılandığını bildirdi. - ŞANLIURFA